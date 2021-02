Globo expõe conversa de Nego Di e Karol Conká sobre Gilberto · .

Na edição desta sexta-feira (5), a Globo decidiu mostrar a conversa que Nego Di e Karol Conká tiveram na última madrugada com os outros participantes do BBB21. Em uma sequência de frases preconceituosas e recheadas de deboche, os dois disseram que não entendiam o motivo de Gilberto Nogueira se declarar negro.

“Como vocês sabem, a casa do Big Brother Brasil muitas vezes é palco de discussões importantes que estão acontecendo na nossa sociedade agora”, começou Tiago Leifert.

“Às vezes, a forma como isso acontece lá dentro é polêmica, mas mesmo assim a gente gosta de olhar como uma oportunidade de levar para vocês assuntos relevantes. Nesta madrugada, o assunto levantado foi colorismo. Colorismo é quando o tom da pele determina como uma pessoa negra vai ser tratada”, explicou o apresentador.

Na sequência, entrou um vídeo com uma conversa que rolou na última madrugada. No papo, Nego Di debochou do fato de Gilberto se declarar negro. “Negro mesmo é o Fiuk”, complementou Karol Conká, em tom de deboche.

O humorista ainda passou do questionamento sobre a negritude do colega e reproduziu uma declaração altamente racista: “Ele é sujinho. Se esfregar bem…”.

Ao final do vídeo, Leifert reforçou que o IBGE pesquisa a cor ou a raça da população brasileira tendo a autodeclaração como base. A pessoa pode escolher dentre as cinco opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. Ou seja, se Gilberto, por exemplo, declara ao órgão que é pardo ou preto, ele é considerado negro.

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#25 – O que está acontecendo com o emocional dos brothers no BBB21? – com dr. Jairo Bouer” no Spreaker.