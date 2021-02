Globo tenta ‘atravessar’ acordo da Band e fechar com Walter Abrahão por jogos da Seleção Brasileira

Mesmo com o anúncio da Band de acordo com a TV Walter Abrahão para transmissão de partidas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo na TV aberta, a Rede Globo buscou a emissora para fazer a transmissão destas partidas. A informação é do ‘UOL Esportes’.

A TV Walter Abrahão, antiga Play TV, adquiriu o pacote de 56 jogos das Eliminatórias e fará a transmissão das partidas na TV fechada. O primeiro contato entre o dono da emissora e a Globo aconteceu na última segunda-feira.

– A seleção brasileira é do povo brasileiro. Eu converso com alegria com todas as emissoras. Sou o maior fã do Galvão na terra – disse Walter Abrahão Filho, dono da TV Walter Abrahão sobre um possível acordo de transmissão com a Globo.

O destinos dos jogos da Seleção Brasileira fora de casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo ainda é incerto na TV aberta. Contudo, no circuito fechado, a TV Walter Abrahão já confirmou que fará a transmissão das partidas, assim como a dos outros jogos das Eliminatórias.