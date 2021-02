GloboNews tem melhor janeiro e amplia liderança · .

Com um início de ano agitado, com vacinação no Brasil, posse de Joe Biden nos Estados Unidos e crises no governo do presidente Jair Bolsonaro, a GloboNews fechou na liderança no ranking de conteúdos da TV por assinatura no mercado nacional e na Grande São Paulo em janeiro. Em 2021, o canal registrou o seu melhor desempenho na história no primeiro mês do ano.

Um levantamento obtido pelo . aponta que no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência das 15 maiores regiões metropolitanas do país, o canal noticioso do Grupo Globo registrou 129 mil telespectadores por dia, em média, e ficou em primeiro no ranking.

A CNN Brasil, segunda colocada entre os canais de notícia, teve média de 34 mil telespectadores diários e ficou em 20º na lista de mais vistos da TV por assinatura.

A cobertura movimentada em janeiro fez com que a GloboNews crescesse 27% em relação ao mês anterior. Mais de 12 milhões de pessoas passaram para assistir ao canal. É o melhor início de ano do canal desde 2014, quando começou a ser feita a medição de audiência de TV paga em 15 mercados.

Na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, o canal do Grupo Globo também ficou na liderança, com 160% mais audiência do que a CNN Brasil, que ocupou o 11º lugar no ranking.

Os momentos de maior vantagem da GloboNews acontecem no fim da noite. Com programas como Em Pauta e Jornal das Dez, o canal amplia a liderança na comparação com a principal rival.

O Jornal da CNN, por exemplo, teve médias de 41.216 telespectadores no mercado nacional entre 1º de outubro e 26 de janeiro, na 38ª posição no ranking. Na mesma faixa do programa comandado por Willian Waack, entre os assinantes de TV paga, a Record News teve 46.782 telespectadores e ficou em 35º; já a GloboNews ficou quinto, com 171.242 telespectadores.

Já o CNN Tonight, exibido de segunda a quinta-feira, das 22h30 à 23h30, tem média de 20.591 telespectadores, na 52ª posição no ranking de PNT. O programa de Gabriela Prioli, Leandro Karnal e Mari Palma perde feio para o canal do Grupo Globo, que fechou média de 128.936 telespectadores e ocupou o sexto lugar no período de 1º de outubro a 27 de janeiro.