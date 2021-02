GNT suspende exibição de programa de Karol Conká após tretas no BBB21 · .

O GNT decidiu suspender a exibição do programa Prazer, Feminino na TV. Apresentado por Karol Conká e Marcela McGowan, o quadro que debate assuntos do universo das mulheres estava programado para ir ao ar no canal em fevereiro, mas foi excluído da programação após as tretas envolvendo a cantora no Big Brother Brasil 21.

O nome da funkeira está em evidência nas redes sociais após as polêmicas por seus atritos com o participante Lucas Penteado no reality show. Em contato com a reportagem do ., a assessoria do GNT confirmou a decisão e disse que a data está sendo revista internamente, mas que o programa seguirá disponível na plataforma digital.

A pressão em cima de Karol aumentou após o BBB21 desta segunda (1º). Em dinâmica realizada pelo apresentador Tiago Leifert, a funkeira xingou Penteado ao vivo e causou a revolta de vários internautas nas redes sociais.

O “massacre” exibido na TV aberta fez com que outros artistas criticassem a participante por suas atitudes em pouco mais de uma semana de confinamento. Astros como Emicida, Jojo Todynho, Mumuzinho e Ludmilla se manifestaram contra Karol nas redes sociais.

A suspensão do quadro da programação do GNT não foi a única consequência para a cantora após a má repercussão de seu comportamento no BBB21. A organização do festival de rap Rec-Beat anunciou que retirou a participação de Karol, que já estava gravada, do seu line up.

Questionada pela reportagem sobre o cancelamento da exibição do programa, a assessoria de Marcela ainda não se pronunciou sobre a decisão. Abaixo, leia na íntegra o posicionamento do GNT:

“O programa Prazer, Feminino, produção apresentada por Karol Conka e Marcela Mc Gowan que estreou no YouTube do canal GNT em outubro de 2020, terá sua data de exibição na TV revista. A produção segue publicada na plataforma digital do canal GNT”.