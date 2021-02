Goleiro Onana, do Ajax, é suspenso por um ano devido a doping

O goleiro titular do Ajax na campanha semifinalista da Champions League 18/19, Andre Onana, foi suspenso pela Uefa por um período de um ano, devido à testagem positiva para Furosemida (componente diurético), conteúdo considerado doping para esportistas. A medida entra em vigor a partir desta sexta-feira e se estende para todas as atividades futebolísticas.

Segundo a nota divulgada pelo Ajax, o jogador estava sentindo dores e buscou um medicamento, porém errou o comprimido e tomou o errado, que tinha a Furosemida presente. Veja o pronunciamento do clube:

“Na manhã de 30 de outubro, Onana não se sentia bem. Ele queria tomar um comprimido para aliviar o desconforto. Sem saber, porém, ele tomou Lasimac, um medicamento que sua esposa havia recebido anteriormente. A confusão de Onana fez com que ele tomasse por engano o remédio da esposa, fazendo com que essa medida fosse tomada pela Uefa contra o goleiro. Além disso, o órgão disciplinar da associação de futebol declarou que Onana não tinha intenção de trapacear. No entanto, a Federação Europeia de Futebol acredita, com base nas regras antidopagem aplicáveis, que um atleta tem o dever, em todos os momentos, de garantir que nenhuma substância proibida entre no corpo.”, divulgou o Ajax, em nota.

O clube holandês confirmou que irá recorrer à decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS).