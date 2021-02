Goleiro Richard acredita que Ceará poderia ter ao menos empatado com Corinthians

O goleiro Richard, do Ceará, acredita que o Vozão poderia ter marcado pelo menos mais um gol na derrota para o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena.

“Sensação de que a gente poderia ter feito um segundo gol, o jogo foi muito igual. Eles finalizaram mais e a gente circulou muito a bola, enquanto o Corinthians se fechou bem. Sabíamos que era um confronto direto para os nossos objetivos, mas agora é descansar, que teremos mais um jogo difícil e precisamos vencer”, disse em entrevista pós-jogo à TV Globo.

Ceará perde e vê G-8 mais distante

O goleiro também comentou sobre a diferença das atuações do Ceará em casa e fora de casa. “É difícil falar, a gente joga da mesma maneira dentro e fora de casa. Lá no Ceará talvez os adversários esperem mais e a gente tem essa dificuldade em furar defesas. Eles acabam castigando no contra-ataque. Mas jogamos da mesma maneira, jogamos pra vencer. Em casa não estamos conseguindo, mas vamos voltar o quanto antes”, finalizou.

Com essa derrota, o Ceará estaciona na 12ª posição, com 45 pontos, e perde a chance de subir posições pensando em G-8.