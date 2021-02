Gómez já enfrentou Lewandowski, mas prefere ex-Corinthians ao lado de Messi em lista de mais difíceis que já marcou

Peça-chave nas últimas conquistas do Palmeiras e um dos líderes do elenco alviverde, o zagueiro Gustavo Gómez concedeu entrevista à Rádio Universo 970, do Paraguai.

Às vésperas da estreia no Mundial de Clubes, que acontece no próximo domingo, diante do Tigres, do México, ou do Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, o Palmeiras pode decidir o Mundial de Clubes diante do favorito Bayern de Munique. Os alemães enfrentarão o Al-Ahly, do Egito, ou o Al-Duhail, do Catar, na fase semifinal.

Eleito o melhor centroavante do mundo na última temporada, Robert Lewandowski é uma das atrações do time alemão. Mas, em 2017, curiosamente, Gustavo Gómez, ainda no Milan, teve a oportunidade de marcar o polonês na reta final da partida, que acabou 4 a 0 para os italianos, em duelo válido pela Copa dos Campeões Internacionais, realizada na China.

“Eu não me lembrava, mas uns amigos me mandaram a foto de quando eu estava no Milan e tive a chance de marcar o Lewandowski. Foi uma partida amistosa que vencemos na China. Espero que a cena se repita no Mundial de Clubes”, brincou o paraguaio.

Além de titular do Palmeiras, Gustavo Gómez acumula passagens também pelo futebol europeu e também pela seleção paraguaia. Com um diverso leque de partidas, o defensor respondeu sobre quais eram os atacantes mais complicados que precisou marcar ao longo da carreira. Sem ‘pipocar’, Gómez colocou até um ex-Corinthians na lista.

“Sou jovem ainda, tenho 27 anos, mas passaram dez anos da minha estreia e por sorte pude marcar diversos grandes jogadores. Acredito que os mais difíceis foram Paolo Guerrero, Messi e o Mauro Icardi”, finalizou.