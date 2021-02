Gonzalo Montiel, lateral cobiçado por Palmeiras e europeus, renova contrato até dezembro de 2022

O River Plate anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do lateral-direito Gonzalo Montiel, de 24 anos.

O ala tinha vínculo até a metade de 2021, e agora ampliou até dezembro de 2022.

Um dos grandes destaques da equipe de Marcelo Gallardo, ele vinha sendo observado pelo Palmeiras e por clubes europeus, como a Roma.

Na atual temporada, o jovem registrou um gol marcado em 19 partidas.

Um de seus melhores jogos em 2020/21, aliás, foi na vitória por 2 a 0 sobre o Verdão, pela volta da semifinal da Conmebol Libertadores.

Na ocasião, ele chegou até a anotar para os Millonarios, mas seu tento acabou invalidado por impedimento na origem do lance.

Montiel cumprimenta o presidente Rodolfo D’Onofrio após renovar com o River Divulgação/River Plate

Nos últimos dias, o River acertou também as renovações do goleiro Franco Armani e do atacante Matías Suárez.

Agora, a equipe argentina tem como objetivo prolongar os vínculos do meia De La Cruz e do atacante Santos Borré.

A situação mais complicada é a do centroavante colombiano, já que o River terá que pagar 3,5 milhões de euros (R$ 22,66 milhões) ao Atlético de Madrid.