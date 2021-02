Governo e Banco do Brasil se unem para expandir Wi-Fi no país

O Ministério das Comunicações anunciou que agências do Banco do Brasil vão integrar um programa do governo de ampliação de acesso à internet. Algumas das unidades da instituição ganharão Wi-Fi gratuito, com o objetivo de levar a conexão sem fio aos mais diversos cantos do país.

A ação é parte do Programa Wi-Fi Brasil, que instala pontos de acesso em estabelecimentos como postos de saúde, escolas ou comunidades indígenas de regiões com uma infraestrutura de telecomunicações ainda pouco acessível desenvolvida. A conexão é realizada via hotspots e satélites da Telebrás, com 12,8 mil locais já participantes.

Por enquanto, não há informações sobre quantas agências e quais cidades farão parte dessa nova etapa do programa. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o plano está no início, mas é bem visto por levar algo tão essencial quanto o sinal de internet para regiões distantes de grandes centros urbanos.

Mais planos

Além de levar o Wi-Fi para cidades que contam com uma agência, a parceria do Banco do Brasil deve incluir ainda outras atividades como preparar clientes para o mundo digital, realizar projetos de consultoria em educação financeira e fornecer mais serviços bancários para produtores rurais sem que eles precisem sair de casa.