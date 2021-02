Grêmio x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Nesta quarta-feira, às 16h, Grêmio e Santos se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão-2020, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O confronto é um reencontro entre as equipes após os duelos nas quartas de final da Copa Libertadores, quando o time paulista levou a melhor.

GRÊMIO TEM REFORÇOS

O técnico Renato Portaluppi tem alguns retornos importantes ao time titular. Kannemann e Matheus Henrique, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, retornam. Vanderlei volta ao gol após ser preservado. Victor Ferraz e Rodrigues não começaram contra o Coritiba, mas iniciam diante do Santos.

As duas principais dúvidas do treinador estão na lateral esquerda e no ataque. Diogo Barbosa sofreu com dores no tornozelo e Pepê com dores no quadril. Os dois ainda estão em observação, mas devem começar jogando diante do Peixe. Cortez e Ferreira são as opções.

CUCA TEM PROBLEMAS NO SANTOS

Além de recuperar a confiança dos jogadores após a derrota para o Palmeiras na final da Copa Libertadores, o técnico Cuca terá de superar desfalques importantes. Lucas Veríssimo e Diego Pituca foram negociados com Benfica e Kashima Antlers, respectivamente, e não atuam mais pelo clube. Além deles, os atacantes Marinho e Soteldo, lesionados, também estão fora do confronto.

Na zaga, o técnico deve promover a entrada de Laércio. No meio-campo, Jean Mota é o mais cotado e o ataque deve ter Arthur Gomes e Lucas Braga.

Veja todas as informações sobre o jogo:

GRÊMIO X SANTOS

Local: Arena Grêmio, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 3/2/2021, às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa (Bruno Cortez); Lucas Silva e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê (Ferreira); Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS

John; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Kaio Jorge e Arthur Gomes (Madson). Técnico: Cuca.

Desfalques: Soteldo, Marinho, Raniel, Carlos Sánchez´(lesionados)