Guardiola ironiza declaração de Klopp e clima esquenta para Liverpool e City

As coletivas de Pep Guardiola e Jurgen Klopp movimentaram o dia na Inglaterra. O técnico do Liverpool falou que o Manchester City teve duas semanas de folga devido ao surto de covid-19 no elenco e o técnico catalão desmentiu, sendo irônico com Klopp.

“Precisamos jogar futebol, nos recuperar e usar cada minuto para treinar. Não tivemos uma pausa, o City teve duas semanas por motivos de covid. É um ano difícil. Para algumas equipes parece menos, mas para nós, é duro”, comentou Klopp na coletiva pré-jogo.

Pep Guardiola respondeu momentos mais tarde. “Ele cometeu um erro. Tivemos dois meses de folga. Três meses. Não… quatro meses. É por isso que estamos entre os quatro primeiros. Jurgen precisa ver o calendário novamente. Amanhã, quando vê-lo, direi a ele quantos dias tivemos de folga”.

“Vou falar para ele (Klopp) amanhã. Não estou irritado. Não esperava isso dele. Ele sabe que não é verdade. Ninguém nessa liga tem duas semanas de folga. Pode ser por um propósito, mas eu não esperava. Achei que ele não era esse tipo de cara. Talvez eu tenha me enganado”, finalizou Pep.

Liverpool e Manchester City se enfrentam nesse domingo, em Anfield, às 13h30 (de Brasília). As equipes costumam protagonizar grandes jogos e é uma rivalidade que vem crescendo na Inglaterra, já que são as melhores equipes do país nos últimos anos.