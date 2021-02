Guilherme Arana fala sobre possibilidade de título do Atlético-MG no Brasileiro

Depois de ter conquistado a segunda posição do Campeonato Brasileiro, no último domingo, o Atlético-MG tem uma dura missão de, nas últimas rodadas, tirar cinco pontos de diferença em relação ao Internacional, líder da competição. Durante a manhã desta segunda-feira, o lateral esquerdo Guilherme Arana concedeu entrevista coletiva na Cidade do Galo.

“São cinco finais. Temos que trabalhar em cima dos jogos que vamos enfrentar. Vamos respeitar todas as equipes, mas, como falei no domingo, não podemos tropeçar. O que nos interessa é só a vitória e vamos em busca disso”, disse Arana.

A briga para tirar o título do Internacional parece cada vez mais difícil. Neste momento, os colorados estão cinco pontos na frente do Atlético-MG e estão vivem uma sequência de nove vitórias consecutivas, algo que se tornou recorde da competição no atual formato.

Por outro lado, o Galo não conseguia chegar a duas vitórias em sequência desde as rodadas 20 e 21. “Temos que pensar somente na gente e fazer o nosso papel. Não adianta a equipe que está na frente tropeçar, se nós não fizermos o nosso. Vamos trabalhar forte, pensar na gente e ir em busca dessas cinco vitórias”, declarou Arana, quando questionado sobre a sequência vitoriosa do Internacional.

O Galo volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Goiás, fora de casa. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.