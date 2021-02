Guiomar ganha chance para se livrar de Alberto; saiba como · .

Guiomar (Claudia Netto) ganhará uma chance de ouro para se livrar das loucuras de Alberto (Igor Rickli) em Flor do Caribe. A madame será pedida em casamento por Duque (Jean Pierre Noher) e terá a oportunidade de deixar de vez a mansão dos Albuquerque na novela das seis da Globo.

No meio da festa de casamento de Juliano (Bruno Gissoni) e Natália (Daniela Escobar), sequências que serão exibidas a partir de 8 de fevereiro, o farsante “sequestrará” Guiomar e a levará até o bar Flor do Caribe, onde ele terá preparado uma noite romântica para sua diva.

Com o bar todo decorado para recebê-la, eles dançarão e trocarão carinhos. Duque, então, levará Guiomar para um brinde com champanhe e exaltará o amor dos dois. “À alegria de viver, à elegância, ao bom gosto e à sabedoria”, oferecerá a mãe de Alberto, erguendo sua taça.

“A você, brindo a você”, dirá o ex-falsário galanteador. Após as palavras de amor, Guiomar perguntará como ele conseguiu preparar tudo aquilo. “Ah, isso é só uma introdução. Um belo jantar francês pode ser um começo quase ideal para quase tudo na vida, não é?”, soltará o amigo de Cassiano (Henri Castelli).

“E o que virá em seguida?”, questionará a mulher, curiosa. Com naturalidade, Duque responderá: “Um pedido de casamento”.

Claudia Netto e Jean Pierre Noher em cena

Rumo ao altar

Pega de surpresa, Guiomar confirmará o que ouviu. “Casamento?”, repetirá ela, que verá o homem tirar do bolso uma caixinha com uma aliança. “Aceita, Guiomar?”, perguntará Duque. “Você tá falando sério?”, indagará a madame, ainda sem acreditar. O personagem de Jean Pierre Noher confirmará que sim e brincará que não fez essa produção toda só para fazer uma pegadinha com ela.

“Eu nunca imaginei me casar de novo”, responderá a senhora, com sinceridade. Ela comentará que precisa pensar na família, principalmente no filho. Ainda tentará falar sobre como Alberto reagiria, mas Duque não deixará. “O seu tempo já acabou, e você não fugiu por aí. Então, vou considerar que você aceitou o pedido”, informará o “171” apaixonado ao se levantar para colocar a aliança no dedo de sua amada.

“E agora, vamos pular algumas etapas. Porque eu sempre digo que a arte é igual a vida, mas sem as coisas chatas. Sem proclamas, sem burocracia, sem preocupações com a igreja, sem preocupações com festa, padrinhos… Considere-se casada comigo, Guiomar”, informará o estrangeiro.

Flor do Caribe será substituída pela reprise de A Vida da Gente (2011) a partir de 1º de março. Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre de 2021. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

Saiba tudo que vai acontecer nas novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#44 – Josiane, é você? Camila ressuscita versão do mal em Haja Coração” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.