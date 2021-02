Gustavo Gómez revela que ‘nem olhou’ para taça da Libertadores ao entrar em campo e conta como Abel transformou o time

Referência do Palmeiras dentro de campo e eternizado na foto como um dos que levantou a taça do título da Conmebol Libertadores, Gustavo Gómez é um homem de fé.

O zagueiro paraguaio foi fundamental no título com suas jogadas precisas, mas segundo o próprio, a superstição também ajudou.

Gustavo Gómez e a taça da Libertadores Flickr Palmeiras – Cesar Greco

“Eu nem olhei para a taça antes do jogo, e agora ela está com a gente. Disse a um companheiro que isso é superstição. Vi depois da partida os memes (de Marinho tocando o troféu)”, disse o defensor em entrevista ao programa Fútbol a lo Grande, da Rádio Monumental, do Paraguai.

Quando os times entravam em campo, o atacante do Santos estendeu a mão e tocou no objeto de desejo, repetindo gesto que Gabigol fez em 2019 antes de marcar dois gols e garantir o título do Flamengo. Dessa vez não deu certo.

Obviamente, outro fator para a conquista do continente foi a chegada do treinador Abel Ferreira, sobre quem Gómez também falou, tentando explicar sua importância para revolucionar a equipe: “Temos um treinador jovem que veio, abraçou o grupo e nos deu confiança, o que ajudou muito”.

Nessa terça-feira, após duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão, o Palmeiras embarca rumo ao Mundial de Clubes, no Catar.