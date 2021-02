Há 39 anos, Casagrande estreava pelo Corinthians com quatro gols

No dia três de fevereiro de 1982, começava a trajetória de um dos grandes ídolos do Corinthians no clube. Walter Casagrande fez sua estreia nesta data, e já chegou mostrando a que veio. Foram quatro gols em seu primeiro jogo vestindo a camisa alvinegra, contra o Guará, de Brasília.

Através das redes sociais, o Timão fez questão de lembrar a data, homenageando Casagrande. O jogador fez parte de um dos times mais históricos do clube, conhecido como a Democracia Corinthiana. Além dele, fizeram parte desta equipe grandes nomes como Socrates e Biro-Biro.

Já pensou jogar pela primeira vez com a camisa do Timão e ainda fazer gol? Ou melhor, QUATRO gols? Essa foi a estreia de Casagrande pelo Coringão há exatos 39 anos! 👏 📹 TV Cultura#VaiCorinthians pic.twitter.com/KzpvNH57e0 — Corinthians (@Corinthians) February 3, 2021

Ao todo foram 234 jogos e 93 gols em três passagens pelo Corinthians. Aposentado há muitos anos, ainda é tido como um dos principais nomes da história do clube.