Hazard amplia pesadelo no Real Madrid e vira até piada de gigante do fast food

Eden Hazard foi ‘trollado’ pela rede de fast food Burger King nas redes sociais depois que sua última preocupação com uma lesão o fez perder o treino do Real Madrid na terça-feira.

O gigante do fast food citou um tweet perguntando por que o atacante não havia treinado com seus companheiros, dizendo “2×1 no Burger King”.

Na manhã de quarta-feira, o tweet tinha recebido quase 25 mil retuítes e 100 mil curtidas, bem como inúmeras reclamações dos fãs do Real Madrid. Porém, mesmo com todas as brincadeiras envolvidas, o diário Marca, da Espanha, informou nesta quarta-feira (3) que Hazard sofreu mais uma lesão muscular e será baixa entre quatro e seis semanas.

Hazard voltou a treinar recentemente e teve uma série de problemas com lesões ao longo de seu tempo na Espanha e admitiu estar acima do peso quando assinou com o Chelsea, ainda no verão de 2019.

O belga começou quatro das últimas cinco partidas do Real Madrid – incluindo a derrota em LaLiga no sábado para o Levante – mas faltou ao treino na terça-feira devido a um desconforto muscular, colocando em dúvida sua participação na viagem de sábado a Huesca.

Contratado por algo em torno dos 100 milhões de euros, na época quase meio bilhão de reais, Hazard chegou ao Real Madrid com a esperança de ser o substituto de Cristiano Ronaldo.

No entanto, o próprio jogador admitiu que sua campanha de faz primeira apresentação em 2019-20 foi “a pior temporada da minha carreira”, depois que lesões persistentes no tornozelo o restringiram a 14 partidas no campeonato e apenas um gol.

Hazard sofreu uma fratura no tornozelo em novembro de 2019 enquanto jogava contra o Paris Saint-Germain pela Uefa Champions League, e voltou três meses depois apenas para repetir a lesão.

Hazard foi submetido a uma cirurgia no tornozelo em março de 2020, o que o fez perder mais três meses e voltou a jogar uma pequena parte na conquista do título da LaLiga do Real Madrid.

O craque também perdeu o início da temporada 2020-21 devido a mais problemas no tornozelo, teste positivo para COVID-19 em novembro e, em seguida, contraiu uma lesão no tendão da coxa ainda no mesmo mês.

No geral, Hazard perdeu mais da metade das partidas do Real Madrid desde que chegou ao Bernabeu. Sua série recente de aparições – incluindo um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Alavés no mês passado – foi mais encorajadora antes deste último problema.