Heels: Stephen Amell aparece cheio de sangue em vídeo da série; veja!

Stephen Amell postou em sua conta no Twitter um vídeo de bastidores da série Heels no qual aparece todo ensanguentado. Após se despedir do sucesso Arrow, da The CW, série na qual vivia Oliver Queen, o arqueiro verde, Amell levou seu talento para o canal Starz e está gravando a temporada da série sobre o universo das lutas livres.

Em seu perfil, o ator publicou um vídeo de si mesmo coberto de sangue, no qual finge estar desorientado. A situação, porém, não passa de uma brincadeira.

Apesar de ter sofrido um leve ferimento durante o começo das gravações, o sangue que aparece no vídeo é a maquiagem do ator para as cenas mais violentas do seriado.

Confira:

Heels: saiba mais sobre a nova série do Starz estrelando Stephen Amell

A série Heels, novo projeto de Stephen Amell, acompanha um grupo de lutadores que estão em busca de seus sonhos no mundo independente do wrestling.

Situado em uma comunidade na Georgia, o enredo segue dois irmãos rivais que lutam pelo legado de seu falecido pai. Amell interpreta Jack Spades, enquanto Alexander Ludwig, da série Vikings, foi escalado para interpretar seu irmão, Ace Spades. O elenco ainda conta com Alison Luff, Chris Bauer, Kelli Berglund, Allen Maldonado, e James Harrison.

(History/Reprodução)Fonte: History

O personagem de Amell é dono da organização de luta livre, um pai de família apelidado de “Heels”, termo que identifica o vilão do confronto no esporte.

A primeira temporada terá 8 episódios e está sendo produzida pela Lionsgate em conjunto com a Paramount. O drama foi escrito por Michael Waldron, que está trabalhando também na série Loki, para o Disney+, e terá Mike O’Malley como showrunner.

Heels ainda não possui data de estreia, mas fique ligado para acompanhar as notícias!