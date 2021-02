Helena obriga Íris a dar trégua a ‘Judas’ e a comove com lágrimas · .

Preocupada com o estado de saúde de Camila (Carolina Dieckmann), Helena (Vera Fischer) obrigará Íris (Deborah Secco) a dar uma trégua à sobrinha em Laços de Família. A espevitada se comoverá ao ver as lágrimas do sofrimento da irmã e concordará em ficar afastada da “Judas” na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

A personagem de Deborah Secco irá até a casa de Helena a pedido da esteticista. Ela chegará toda alegrinha ao apartamento e encontrará com Zilda (Thalma de Freitas) desanimada. A empregada avisará que a patroa acabou de chegar do hospital.

“Menina, finalmente a Judas foi castigada. Perdeu o bebê!”, soltará Íris, provando que é muito sem noção. A doméstica ficará chocada com as palavras duras da moça. “Menina, deixa de ser cruel! Quando é que você vai tomar jeito?”, chamará a atenção Zilda.

Íris ainda lembrará que também está sofrendo muito, perdeu mãe e pai, mas que a vida é assim. “Aqui se faz, aqui se paga”, responderá a maluca, reforçando que, no caso da estudante, ela merece o que está passando.

Helena entrará na sala e pedirá que Zilda a deixe com sua irmã. A garota perceberá que a loira a recebeu com frieza e perguntará o que houve para ela estar tão séria. “Eu pedi para você vir até aqui porque eu queria conversar com você. Eu vou precisar da tua ajuda”, avisará a mãe de Fred (Luigi Baricelli).

Vera Fischer e Deborah Secco em Laços de Família

Apelo de mãe

“Eu quero conversar com você sobre a Camila. Ela tá doente, muito doente. Depois que ela perdeu o bebê, os médicos descobriram que ela tem uma doença muito grave”, contará a mulher.

A jovem ficará surpresa. “Mas eu não sabia disso, eu só sabia que ela tinha perdido o bebê”, explicará a amiga de Socorro (Monica Siedler). “É muito mais sério do que isso, ela vai ter que ficar internada durante algum tempo, vai ter que fazer muitos exames, vai ter que fazer um tratamento sério”, informará Helena, já com lágrimas nos olhos.

Íris perguntará se a sobrinha corre risco de vida. Muito emocionada, Helena afirmará que ela ficará boa e curada. “Nós estamos fazendo todo o possível para isso”, falará ao cair no choro.

A personagem de Deborah Secco ficará comovida com o sofrimento da irmã e a abraçará. “Íris, eu preciso que você me prometa uma coisa. Que você não vai visitar a Camila no hospital. Ela não pode se perturbar, não pode se irritar. Você vai me prometer, não vai?”, pedirá a loira.

A garota dirá que promete. Helena deixará claro que, se ela desobedecer e aparecer no hospital, e algo acontecer com sua filha, ela não irá perdoar a irmã pelo resto da vida.