Henrique passa por cirurgia no joelho e tem alta prevista

Há quase quatro meses sem entrar em campo, o volante Henrique passou por uma cirurgia na tarde desta sexta-feira para corrigir uma lesão na cartilagem do joelho direito. O jogador tem alta prevista para o próximo sábado.

O procedimento foi realizado no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Ainda sem data para retornar ao campo, a expectativa é de que o volante inicie a reabilitação nos próximos dias.

Aos 35 anos, Henrique é um dos jogadores mais experientes do elenco celeste e tem vínculo até o fim de 2021 com a Raposa. A última vez em campo foi no início de outubro, contra o Sampaio Corrêa, pela Série B.