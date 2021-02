Herói do Palmeiras, Breno Lopes conta como ficou sabendo que ficou fora do Mundial e revela pedido de Abel antes de gol

Grande herói do Palmeiras no título da Conmebol Libertadores, Breno Lopes lamentou o fato de ter ficado de fora da lista do Mundial de Clubes, que será realizado no Catar. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, já nos acréscimos, o ex-atacante do Juventude não conseguiu ser inscrito por causa de regra da Fifa.

“Fui pego de surpresa. Hoje cedo cheguei aqui no clube, recebi uma mensagem da minha irmã perguntando o que tinha acontecido. Falei: “Como assim? A gente viaja amanhã depois do jogo, de madrugada”. Logo em seguida, o diretor nosso chamou aqui para falar dessa questão da documentação. Fico triste, mas vou conseguir viajar com a delegação, passando energia positiva para os jogadores, se Deus quiser, para a gente buscar esse título também”, disse ao Bate-Bola, da ESPN Brasil.

O jogador foi contratado em novembro de 2020, já fora do período de janela internacional – eram permitidas apenas negociações dentro do Brasil. Sua chegada aconteceu dois dias depois do período permitido pela Fifa. Os atacantes inscritos foram Luiz Adriano, Rony, Gabriel Veron e Willian.

“São situações que fogem do nosso controle. Claro que gera uma frustração, poder chegar em um momento como esse de disputar o Mundial. Era minha primeira participação em Libertadores e ganhei, também seria minha meu primeiro Mundial, mas estou muito feliz pelo Palmeiras chegar nessa competição. É uma obsessão também da torcida, do clube. Só de ir com eles vou ficar feliz por acompanhar de perto, passar energia e poder ajudar de alguma maneira a fazer um bom trabalho e voltar com título”, disse.

O atacante revelou que não ficou surpreso ao entrar em campo no fim do segundo tempo a pedido de Abel Ferreira.

“Quando ele me chamou procurei entrar concentrado e fui coroado. Eu sempre entro pelo lado direito e troquei de lado a pedido do Abel. Quando a bola veio eu fui feliz e dei um toque consciente porque vi o goleiro sair antes. Na hora do gol, extravasei. Estou recebendo muitas mensagens e vendo muitas vezes o gol. Foi um momento marcante para mim e para o torcedor. Estávamos na fila há muito tempo e fazemos parte da história. O grupo todo merece e está de parabéns”, afirmou.

O Palmeiras estreia no Mundial, no Catar, no próximo domingo (7), contra o vencedor da partida entre Tigres-MEX e Ulsan Hyundai-COR, que acontece nesta quinta-feira. A decisão do torneio, que pode marcar duelo contra o Bayern de Munique acontece no dia 11 (quinta).