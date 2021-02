Herói do título da Libertadores do Palmeiras, Breno Lopes fica fora de lista do Mundial; veja inscritos

A Fifa divulgou, na manhã desta segunda-feira (1), os jogadores inscritos pelos seis clubes participantes do Mundial de Clubes. Na lista do Palmeiras, campeão da Conmebol Libertadores, chama a atenção a ausência de Breno Lopes, herói da conquista no último sábado.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, já nos acréscimos, o ex-atacante do Juventude foi preterido por Luiz Adriano, Rony, Gabriel Veron e Willian, que foram as quatro opções de frente definidas pelo técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica.

Veron, se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, ainda não teve condições de estar em campo no Maracanã, mas estará pronto para o Mundial. Antes de se lesionar em partida contra o Sport no Campeonato Brasileiro, ele era titular da equipe.

O Palmeiras estreia no Mundial, no Catar, no próximo domingo (7), contra o vencedor da partida entre Tigres-MEX e Ulsan Hyundai-COR, que acontece nesta quinta-feira. A decisão do torneio, que pode marcar duelo contra o Bayern de Munique acontece no dia 11 (quinta).

Veja os 23 inscritos do Palmeiras para o Mundial:

Goleiros:Weverton, Jailson e Vinicius

Defensorres: Marcos Rocha, Mayke, Luan, Gustavo Gomez, Emerson, Kuscevic, Alan Empereur e Matias Viña

Meio-campistas: Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Raphael Veiga, Gabriel Menino, Danilo e Felipe Melo

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Gabriel Veron e Willian