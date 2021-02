História do Brasil: Entenda o que foi a Sabinada

A Sabinada foi uma revolta armada que ocorreu na província da Bahia, nos anos de 1937 e 1938, tendo como epicentro do movimento a cidade de Salvador.

A revolta foi denominada como Sabinada por conta do seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, um republicano, médico, jornalista e revolucionário federalista.

A Sabinada poderá aparecer em provas de vestibulares e no Enem “Exame Nacional do Ensino Médio”. Por isso vale ficar ligado nesse assunto, acompanhe o artigo e saiba tudo sobre!

Principais Causas e Características da Sabinada

A Sabinada teve como causas principais:

Descontentamento pela falta de autonomia política e administrativa da província, pois de acordo com os revoltosos o governo regencial era ilegítimo.

O recrutamento obrigatório do povo baiano para servir a Guerra dos Farrapos

Além disso, a Sabinada foi uma das rebeliões do Período Regencial, junto à Balaiada do Maranhão, a Cabanagem que ocorreu no Pará e o movimento Farroupilha no Rio Grande do Sul.

Entretanto, a Sabinada tem como principal diferença dos movimentos acima a não intenção separatista do restante do Brasil.

A Sabinada visava formar a “República Bahiense” até que o imperador D. Pedro II alcançar a maioridade. Desse modo, sua insatisfação foi totalmente voltada para o governo regencial.

A saber, a Sabinada não tinha interesse em roubar com a escravidão, pois queria o apoio das elites escravocratas, o que de fato não ocorreu.

Dessa maneira, a população escrava acabou afastada e não estava convencida de que seriam libertados se lutassem ou apoiassem o governo republicano.

Por conta disso, a Sabinada contou com o apoio das camadas médias urbanas, sobretudo os militares, funcionários públicos, profissionais liberais, comerciantes, entre outros.

Entenda a Revolta

Em novembro de 1837, um grupo comandado por Francisco Sabino se rebelaram em Salvador. Os revoltosos acabaram conquistando a simpatia do Forte de São Pedro, que se juntaram ao movimento e conquistaram a cidade.

Desse modo, Francisco Sabino tornou-se secretário do governo da “República Bahiana”. Nesse momento, ele nomeia dois nomes para o seu governo:

Daniel Gomes de Freitas como Ministro de Guerra

Manoel Pedro de Freitas Guimarães como Ministro da Marinha

Em quatro meses, os revoltosos conquistaram vários quartéis militares na região de Salvador. Nesse mesmo momento, as forças legalistas se preparavam para um contra-ataque.

Por conta disso, em março de 1938, inicia-se uma ofensiva regencial, com bloqueio terrestre e marítimo da cidade. Assim que a cidade acabou cercada, muitas pessoas saíram de Salvador e logo começou a faltar alimentos.

Ademais, por conta da ajuda do exército e milícias, as forças do governo regencial reconquistaram Salvador. A Sabinada contabilizou 2.000 mortos e 3.000 prisões.

Os líderes da Sabinada acabaram condenados a morte ou prisão perpétua. Todavia, alguns conseguiram fugir e juntaram-se ao movimento Farroupilha.