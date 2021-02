Holi Festival é o tema da festa deste sábado, 06/02, no BBB21 | BBB21

E mais! Os confinados estarão vestidos com roupas claras para dar lugar às cores das tintas. Eles vão poder se divertir com a brincadeira de pós coloridos e com jatos de fumaça espalhados pelo ambiente. Tuk tuk e rickshaw – típicos meios de transportes da Índia – estarão no espaço, compondo a cenografia que remete diretamente ao país; e na decoração, tendas coloridas e referências à arquitetura indiana vão dar o clima à festa. Os pratos desta comemoração também serão inspirados nos tradicionais indianos, com alguns de seus quitutes típicos.