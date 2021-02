Hulk faz primeiro treino na Cidade do Galo e Atlético-MG se prepara para duelo contra o Flu

O Atlético-MG segue oscilando no Campeonato Brasileiro e a derrota para o Goiás, na última rodada, complicou o objetivo do título. Há seis pontos do líder, o Galo treinou nesta sexta para diminuir a diferença na próxima rodada e contou com novidade em campo.

Depois de mais um tropeço fora de casa, o elenco atleticano se apresentou nesta sexta-feira na Cidade do Galo. Sob o comando de Jorge Sampaoli, a equipe realizou o primeiro treino de olho no próximo compromisso.

A novidade desta sexta-feira foi a presença de Hulk. O atacante foi apresentado durante a manhã e já foi para campo, realizando a primeira atividade com bola com o Galo. Apesar do treino, a expectativa de estreia é somente para o estadual.

O Atlético-MG viaja para enfrentar o Fluminense na próxima rodada. A partida acontece na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.