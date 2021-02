Hulk veste camisa do Atlético-MG, cita Reinaldo e Éder em apresentação e dispara: ‘Quero ser ídolo também’

Uma das contratações de maior impacto do futebol brasileiro recentemente, Hulk vestiu a camisa do Atlético-MG oficialmente nesta sexta-feira (05). Apresentado na Cidade do Galo, o atacante de 34 anos comemorou o acerto com o clube, e sua volta ao Brasil.

“Agradecer pela recepção. Quero lembrar aqui de dois grandes ídolos antes de vestir o manto: Reinaldo e Éder. Pegar como exemplo para fazer um grande trabalho e, no futuro, ser ídolo também”, disse o jogador.

“Quero agradecer toda a torcida do Atlético-MG. Desde que anunciamos a parceria, estou sendo muito acarinhado. Imagino o estádio cheio, recebendo o carinho da torcida. Infelizmente, estamos na pandemia, mas me sinto abraçado”.

Mesmo confirmando que recebeu ofertas de maior porte financeiro da Europa, Hulk disse que optou pelo acerto com o Atlético-MG pelo projeto apresentado pelo clube, no processo que foi conduzido nas últimas semanas por Rodrigo Caetano, executivo do Galo.

“Quem me conhece, sabe: estou sempre motivado. Amo jogar futebol desde criança. Nós não olhamos só pelo lado financeiro, mas o projeto maravilhoso que o Atlético apresentou. Deixando claro, a gente teve propostas até de fora com o lado financeiro muito melhor, mas resolvi ficar aqui devido aio projeto apresentado, às pessoas que estão por trás desse projeto, que são pessoas serias”, afirmou.

Mesmo apresentado agora, o atacante só poderá defender o Atlético-MG a partir de março, quando abrirá a janela de transferências no Brasil. O próximo período em que os clubes poderão inscrever jogadores acontecerá entre os dias 1º e 23 do mês que se aproxima.

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, o atacante foi revelado em 2004 no Vitória, e teve passagem pelo futebol do Japão antes de chegar à Europa em 2008, no Porto, onde teve o momento de maior destaque no Velho Continente, onde conquistou em 2011 o título da Uefa Europa League.

Além da equipe portuguesa, o atacante atuou também pelo Zenit, da Rússia, antes de chegar em 2016 ao Shanghai SIPG, da China.

Pela seleção brasileira o jogador conquistou a Copa das Confederações de 2013, além de faturar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Hulk foi um dos convidados pelo técnico Felipão para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.