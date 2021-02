Ídolo português, vice do Benfica se preocupa com a saúde de Jorge Jesus: ‘Não é brincadeira’

Jorge Jesus está com COVID-19 e cumpre isolamento social durante a recuperação. E o vice-presidente do Benfica, o ídolo Rui Costa, comentou sobre o estado de saúde do Mister, que teve uma infecção respiratória neste período.

Durante a entrevista ao canal oficial do clube português, o dirigente afirmou que Jesus está melhor do que antes e tem uma recuperação boa. No entanto, admitiu que não há prazo definido para um retorno ao comando técnico da equipe.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O Mister Jorge Jesus está melhor e se recuperando bem, mas não conseguimos dizer ainda quando ele estará presente, quando é que pode voltar a treinar. Esperemos que o mais breve possível, mas neste momento a maior preocupação é com sua saúde, e não pelo dia em que ele voltará a treinar a equipe”, disse em entrevista ao canal oficial do Benfica.

“É a nossa principal preocupação. Temos que deixar que ele se recupere bem porque, de fato, isso não é brincadeira. Quando se coloca a saúde no meio, todo o resto fica em segundo plano”, completou Rui Costa.

O Benfica passou por um surto nas últimas semanas. No período, foram 17 casos de coronavírus, entre jogadores, funcionários e membros da comissão técnica.

Jorge Jesus durante coletiva do Benfica, antes de jogo pela Europa League EFE

Em campo, o Benfica vive um momento irregular na temporada. Quarto colocado no Português, a equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o líder Sporting.

O próximo compromisso será na sexta-feira. Ainda sem Jorge Jesus, o time vai receber o Vitória de Guimarães, às 16h, jogo que terá transmissão exclusiva do FOX Sports e cobertura em tempo real com vídeos do ESPN.com.br.