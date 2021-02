Incêndio na Unidade de Referência em Síndromes Gripais de Penedo suspende atendimento nesta terça

Nas primeiras horas desta manhã de terça-feira, 02 de fevereiro, foi registrado no prédio da Unidade de Referência em Síndromes Gripais, que fica no bairro de Santa Luzia, parte alta de Penedo, um incêndio em uma dos cômodos do local.

De acordo com as primeiras informações, um funcionário, ao ligar o aparelho de ar condicionado, foi surpreendido com uma explosão, vindo a iniciar o incêndio e atingir alguns aparelhos e móveis.

Felizmente ninguém se feriu, mas devido a grande quantidade de fumaça no local, unidade teve seu atendimento suspendo no dia de hoje, confira nota da Prefeitura de Penedo na íntegra:

NOTA DE UTILIDADE PÚBLICA

Atendimento na Unidade de Referência em Síndromes Gripais de Penedo está suspenso

A Prefeitura de Penedo informa que suspendeu o atendimento ao público na Unidade de Referência em Síndromes Gripais. O motivo foi um incêndio em um dos setores do centro de triagem na manhã de terça-feira, 02 de fevereiro.

Apesar do problema ter sido controlado, como apoio do Corpo de Bombeiros, há necessidade de realizar os devidos reparos, inclusive pela necessidade de troca de parte da instalação elétrica e de um aparelho de ar condicionado.

Informamos que o incêndio não resultou em ferimentos a nenhum servidor do município e nem outra pessoa e que uma equipe de limpeza realiza todos os procedimentos referentes ao problema que espalhou muita fumaça no local que está temporariamente interditado.

Por esse motivo, a triagem para casos de Covid-19 passa a ser feita na UPA de Penedo, até que a Unidade de Referência em Síndromes de Gripais venha a ser reaberta ao público.