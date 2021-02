Indicada ao paredão no BBB21, Thaís teme favoritismo de participante · .

Thaís Braz caiu no choro ao ser indicada ao paredão no BBB21. A sister foi escolhida por Arcrebiano Araújo após o brother atender o big fone na sexta-feira (5). Em conversa com outros participantes, a emparedada se mostrou preocupada em enfrentar uma berlinda com Lucas Penteado.

Na área externa da casa, a dentista comentou com Lumena Aleluia, Carla Diaz, João Luiz e Camilla de Lucas sobre o plano de Arcrebiano em imunizar Juliette Freire com o objetivo de evitar que a advogada seja indicada a um paredão junto com Lucas.

Para o brother, a paraibana tem mais chances de ser eliminada do jogo, o que iria contra o objetivo de eliminar o ex-Malhação. Thaís, então, afirmou que o ator pode ser um forte candidato ao prêmio milionário.

“O que eu acho é que esse plano é muito arriscado. Porque, se for igual todos os outros BBBs, o Lucas tá forte lá fora. Essa é a real. Se for igual os outros BBBs, o coitado, ele é forte lá fora. E o Lucas é o coitado. Eu me lasco nessa”, disse.

Confira um trecho do vídeo:

A Thaís tá com o cu na mão e já percebeu o que tá acontecendo aqui fora “O Lucas tá forte lá fora” pic.twitter.com/3wdCGrKRZ7

— pdr (@pdrbnt) February 6, 2021

