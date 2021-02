INSS: Veja como consultar o novo valor da aposentadoria

Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios com valores acima do salário mínimo em 2021 começaram a receber os novos valores nesta semana. Os pagamentos são feitos conforme o reajuste de 5,45%, calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2020.

Até o momento, receberam os beneficiários que possuem número final de 1 e 6. Até esta sexta-feira (05), o pagamento será realizado aos segurados com benefícios com final 5 e 0.

Em relação ao valor, vale salientar que o reajuste de 5,45% não será aplicado a todos os segurados que recebem quantias acima do salário mínimo. Aqueles que começaram a receber os pagamentos a partir de fevereiro de 2020, terão a correção proporcional à inflação acumulada do mês em que se iniciaram os pagamentos até dezembro.

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo

25/1

22/2

25/3

26/4

25/5

24/6

26/7

25/8

24/9

25/10

24/11

23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo

26/1

23/2

26/3

27/4

26/5

25/6

27/7

26/8

27/9

26/10

25/11

27/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo

27/1

24/2

29/3

28/4

27/5

28/6

28/7

27/8

28/9

27/10

26/11

28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo

28/1

25/2

30/3

29/4

28/5

29/6

29/7

30/8

27/9

28/10

29/11

29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo

29/1

26/2

31/3

30/4

31/5

30/6

30/7

31/8

30/9

29/10

30/11

30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Final 6

Para qualquer valor

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 7

Para qualquer valor

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 8

Para qualquer valor

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 9

Para qualquer valor

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 0

Para qualquer valor

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022