Inter chega a 70% de chances de título, enquanto São Paulo abandona disputa pela taça; veja projeções

O Internacional conseguiu mais uma importante vitória rumo à conquista do título do Brasileirão. Jogando no Beira-Rio, o Colorado venceu o RB Bragantino por 2 a 1 e chegou aos 65 pontos na liderança da competição.

Por conta do triunfo, os comandados por Abel Braga tem cinco pontos de vantagem na liderança e chegaram aos 71% de chances de conquistar o Brasileirão. Em seguida, vem o Flamengo com 19%. Depois, vem Atlético-MG, com 10%.

É o que mostra neste domingo (24) o “FiveThirtyEight”, site parceiro da ESPN especializado em calcular as probabilidades de título e rebaixamento utilizando uma série de combinações (confrontos, fase das equipes, mando de jogo etc.).

O São Paulo, que já chegou a ter 56% de chances de título em dezembro, hoje, tem probabilidade próxima de zero. Neste domingo, o Tricolor chegou ao sexto jogo sem vitória ao perder para o Atlético-GO e tem menos de 1% de possibilidade de conquista a taça. O mesmo se aplicar a Palmeiras e Grêmio.

Jogadores do Internacional comemorando gol em cima do RB Bragantino pelo Brasileirão Ricardo Duarte/SC Internacional

Rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, a situação segue complicada para o Botafogo, lanterna, com 23 pontos. A equipe carioca tem mais de 99% de probabilidade de queda. O Glorioso ainda joga na rodada, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.



Depois vem Coritiba (99%) e Goiás (95%). O Coxa já entrou em campo e empatou com o Grêmio, já o Esmeraldino perdeu para o Fluminense por 3 a 0.

O Sport, que entra em campo nesta segunda (1), contra o Flamengo, na Ilha do Retiro, encabeça a lista dos mais ameaçados do rebaixamento, com 43% de chance de ir à Série B.