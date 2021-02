Inter empata com o Athletico-PR na Arena da Baixada e vê Flamengo diminuir distância para dois pontos

Athletico-PR e Internacional se enfrentaram nesta quinta (4), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada por 0 a 0 e os comandados por Abel Braga viram o Flamengo encurtar a vantagem na liderança de quatro para dois pontos.

Com o resultado, o Furacão chegou aos 46 pontos e está em 10º lugar. Já o Colorado segue em 1º, com 66.

Mesmo com três boas chances ao longo da primeira etapa, o Internacional foi pior que o Athletico-PR, que teve mais o controle do jogo.

Mas, a primeira boa chance só veioa aos 18 minutos. O Furacão chegou com Cittadini. O meia ficou com a sobra na entrada da área e carimbou a trave de Lomba.

Aos 21, o Inter chegou a abrir o placar. Moisés cruzou para Yuri Alberto, que empurrou para as redes. Mas, o lateral-esquerdo estava impedido.

Patrick, do Internacional, encarando a marcação de Jonathan, do Athletico-PR, em partida válida pelo Brasileirão Ricardo Duarte/SC Internacional

Rodinei voltou a causar perigo aos 26. O lateral-direito bateu falta e obrigou Santos a fazer grande defesa.

Segundo tempo

A etapa final começou com o Athletico-PR com a proposta de chegar pelos lados do campo. Antes dos dez minutos, Carlos Eduardo já havia sido acionado por três oportunidades, mas não obteve sucesso.

Até os 20 minutos da segunda etapa, o jogo seguiu bastante faltoso e parado. Nenhuma das duas equipes conseguiu criar chances claras para tirar o zero do placar.

A primeira chance de gol criada foi somente aos 29 minutos. Nikão recebeu na entrada da área, arriscou e Lomba defendeu.

As principais chegadas foram em chutes de longas distâncias. No segundo tempo, o Inter teve muitas dificuldades de chegar à área do Athletico, enquanto o Furacão tentava pelos lados, mas, sem perigo também.

O Athletico-PR quase marcou nos acréscimos. Aos 46, Vitinho fez grande jogada, finalizou e obrigou Lomba fazer grande defesa. Um minuto depois, na cobrança de escanteio, Thiago Heleno ganhou de Moisés e cabeceou. A bola passou muito perto do gol colorado.

Athletico-PR 0 x 0 Internacional

GOLS: a partida não teve gols

ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan (Zé Ivaldo), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernando Canesin (Christian), Richard, Léo Cittadini (Renato Kayzer) e Jadson; Nikão e Carlos Eduardo (Vitinho). Técnico: Paulo Autuori

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Lindoso (Zé Gabriel), Marcos Guilherme (Peglow), Edenilson, Praxedes (Johnny) e Patrick (Caio Vidal); Yuri Alberto (Abel Hernández). Técnico: Abel Braga

Classificação

– Athletico-PR: 10º lugar, com 46 pontos

– Internacional: 1º lugar, com 66 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão.

Quarta-feira, 10/02, 21h30*, Corinthians x Athletico-PR

Quarta-feira, 10/02, 19h*, Internacional x Sport

*horário de Brasília