Internacional finaliza preparação para duelo contra o Athletico-PR pelo Brasileiro

O Internacional encerrou nesta quarta-feira a preparação para seu próximo compromisso. Na quinta, a equipe enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada, às 21 horas (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Abel Braga realizou os ajustes finais no time que deve começar jogando diante do Furacão. Para a partida, o Colorado terá o desfalque do volante Rodrigo Dourado, que está suspenso.

Faltando cinco rodadas para o término do Brasileirão, o Inter ocupa a liderança do torneio com 65 pontos, quatro de distância para o segundo colocado Flamengo. Além disso, vem de uma sequência de nove vitórias consecutivas e busca mais um resultado positivo contra os paranaenses.