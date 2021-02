Investidor da Gamestop doa 10 Nintendo Switch a hospital infantil

A supervalorização das ações da Gamestop foi um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, e um dos jovens investidores por trás do fenômeno acabou usando parte de seus lucros de uma forma muito legal!

Ele preferiu se manter anônimo, mas comprou 10 consoles Nintendo Switch e os enviou a um hospital infantil no Texas, Estados Unidos, para ajudar as crianças a se divertirem. A cereja do bolo é que todas as unidades foram compradas em lojas da Gamestop espalhadas pelo estado!

Em entrevista ao canal NBC, ele disse que conseguiu “um bom dinheiro através do r/WallStreetBets com essa negociação engraçada da GME”. Se você está por fora, nós postamos um matéria explicando o que exatamente aconteceu com as ações da Gamestop.

