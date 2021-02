Irene vira a ‘louca da maternidade’ e aterroriza Eugênio · .

Irene (Débora Falabella) vai tocar o terror em Eugênio (Dan Stulbach) em A Força do Querer. Grávida do advogado, a sociopata fará questão de extorquir o marido de Joyce (Maria Fernanda Cândido) já no pré-natal. A golpista decidirá arrancar o dinheiro dele após constatar que sua gestação não o fará voltar para ela na novela das nove.

A amiga de Mira (Maria Clara Spinelli) exigirá uma vida de sonhos para seu filho nas cenas previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda-feira (8). A essa altura do folhetim, o sogro de Ritinha (Isis Valverde) terá descoberto a gravidez da ex-amante e tentado acalmar os ânimos dela.

Mas Irene não irá querer saber de paz. Determinada a fazer com que Eugênio volte para ela, a arquiteta tentará seduzi-lo de novo. Porém, o “bananão” da novela de Gloria Perez não cairá no seu papo, e ela mudará de estratégia.

A personagem de Débora Falabella exigirá uma pensão para bancar os custos do pré-natal, o enxoval da criança e um novo apartamento. “Me mudar para um lugar maior, sabe? Onde ele possa ter o quartinho dele”, soltará a esperta.

O cunhado de Silvana (Lilia Cabral) ficará em choque ao ouvir as exigências da ex-amante e se desesperará. “Eu quero poder raciocinar”, pedirá. Mas o alvo de Garcia (Othon Bastos) não o deixará respirar e continuará com a lista de suas “necessidades” por estar grávida.

Eugênio (Dan Stulbach) rejeitará gravidez

“Eu não vou abrir mão disso. Como arquiteta, eu não tenho como sustentar meu filho com o mesmo padrão de vida dos seus filhos, e eu faço questão”, reforçará a golpista. A lista deixará o patrão de Zu (Claudia Mello) louco, e Irene brincará com destempero do veterano.

“A não ser, Eugênio, que você venha pra mim. Aí, sim, a presença de um pai pode compensar todo o resto…”, adiantará a sem-vergonha. Eugênio não se deixará levar pela chantagem da psicopata. Transtornado, ele sairá do apartamento da ex-amante com a certeza de que arrumou um grande problema para sua vida.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

