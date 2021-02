JBL Tune chega ao Brasil por R$ 229 e 16 horas de bateria

A JBL, marca da Harman famosa por suas caixas de som, lançou no Brasil o fone de ouvido Bluetooth Tune 215BT, novo modelo focado em custo-benefício que promete combinar autonomia de bateria e versatilidade. Segundo a empresa, o acessório entrega até 16 horas de uso por carga.

O produto utiliza o padrão Bluetooth 5.0 para se conectar com outros aparelhos, o que garante baixo consumo de energia. A bateria de 130 mAh pode ser alimentada via cabo USB-C e a recarga completa leva menos de duas horas. Segundo a fabricante, apenas 10 minutos na tomada já garantem uma hora de funcionamento.

O produto conta com um gancho para prender as duas extremidades do fone quando o acessório não está em uso.Fonte: JBL

Em relação ao design, o fone de ouvido possui dois earbuds com drivers dinâmicos de 12,5 mm conectados com um cabo flat que não enrola. O produto também possui três botões de comandos, bem como um microfone integrado para ligações e comandos de voz.

De acordo com a JBL, o Tune 215BT é compatível com assistente de voz de smartphones. Assim, o usuário pode enviar comandos para IAs como Google Assistente e Alexa enquanto está utilizando o acessório.

Preço e disponibilidade

O JBL Tune 215BT está disponível em duas cores no BrasilFonte: JBL

O JBL Tune 215BT já está disponível no Brasil e pode ser encontrado no site da fabricante com o preço sugerido de R$ 299. O produto tem variantes nas cores preto e branco.

A empresa também distribui o acessório em varejistas, que trazem o produto com valores mais acessíveis. Atualmente, já é possível encontrar o JBL Tune 215BT por preços na casa dos R$ 189 em e-commerces brasileiros.