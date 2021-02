Jeff Bezos deixará o posto de CEO da Amazon ainda em 2021

Em e-mail divulgado nesta terça-feira (2), Jeff Bezos anunciou que deixará o posto de CEO da Amazon e que a transferência de comando a Andy Jassy, atual responsável pela Amazon Web Services (AWS), já foi iniciada. “É uma grande responsabilidade. Quando assumida, é difícil dedicar atenção a qualquer outra coisa”, disse o executivo, segundo o The Verge.

Com a ação, complementa o bilionário, que ocupará o cargo de presidente executivo, ele poderá se concentrar em iniciativas que considera importantes à empresa, além de outras paixões, citando a Bezos Earth Fund, a Blue Origin e o The Washington Post.

A mudança, claro, é expressiva, uma vez que Bezos está à frente da gigante tecnológica desde que a fundou, em 1994. Sob sua administração, a companhia passou a dominar o comércio virtual e se estabeleceu como parte fundamental da infraestrutura web moderna, por meio de produtos oferecidos pela Amazon Web Services.

Não se pode deixar de citar, também, que o império de assinaturas em torno do Amazon Prime e de aparelhos como Echo e Kindle, assim como a expressiva participação no varejo, nascida da aquisição de supermercados e da Whole Foods, estarão em novas mãos – após um afastamento suave da figura emblemática do dia a dia corporativo de algo que vale cerca de US$ 1,7 trilhão.

Andy Jassy assumirá a Amazon no lugar de Jeff Bezos.Fonte: Reprodução

Quem é Andy Jassy?

Rosto conhecido da Amazon, Andy Jassy, sucessor de Jeff Bezos, se juntou à equipe em 1997 e lidera a AWS desde sua fundação em 2003, tendo se tornado CEO do setor em 2016. Sua experiência na área, chefiando algo que pode derrubar a internet de regiões inteiras em caso de mal funcionamento, é um indicador dos rumos futuros da companhia.

Concorrentes já adotaram postura semelhante, a exemplo da Microsoft, que, em 2014, nomeou Satya Nadella, parte essencial dos negócios de nuvem e servidores da empresa no passado. No caso da Amazon, o processo deve ser concluído no terceiro trimestre deste ano.