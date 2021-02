João ‘Canalha’ canta no ‘The Voice+’ e passa para a próxima fase da disputa

O jornalista, apresentador, narrador e músico João Carlos Albuquerque, mais conhecido como João ‘Canalha’, de 65 anos, subiu no palco do The Voice+, da Globo, na edição deste domingo do programa, para cantar o bom e velho rock n roll: ‘Sultans Of Swing’, da banda Dire Straits, foi a música escolhida por ele.

João teve a cadeira virada por Mumuzinho, Claudia Leitte e o cantor Daniel que o reconheceu de cara. Ludmilla foi a única a não virar a cadeira para o jornalista. Apesar disso, o jornalista escolheu o time de Claudia Leitte.

– Você conhece Daniel, canta muito e ama Dire Straits, eu quero saber onde você estava até agora que estava quietinho e não devia – disse Claudia, que comparou o jornalista com o ator Harrison Ford, porém, sem reconhecer de cara o lado profissional na TV de João.

– Eu sou João Carlos Albuquerque (…) já tive banda, em Brotas (cidade natal, no interior de São Paulo), com os amigos, mas nunca me vi como João cantor – disse ele, antes de completar.

– Eu trabalhei em rádio, televisão, grande parte da minha vida com esporte. Fui apresentador, narrador, comentarista, repórter – disse, citando a carreira no jornalismo, antes de escolher Claudia Leitte para o seguimento do programa.

João começou no jornalismo aos 16 anos na Rádio Capital. Teve passagens por Rádio Gazeta, TV Manchete, SBT e TV Cultura, antes de chegar à ESPN Brasil em 1995. ‘Canalha’ deixou a emissora no ano 2000 e retornou em 2005, aonde ficou até 2019. Atualmente possui um canal no Youtube chamado ‘Os Canalhas’.