João Félix testa positivo para COVID-19 e vira baixa no Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira que o atacante meia-atacante João Félix testou positivo para a COVID-19. O português jogou contra o Cádiz no fim de semana, por LaLiga.

“Nosso jogador João Félix submeteu-se à prova PCR, que deu resultado positivo. O atleta está isolado no seu domicílio cumprindo as normas sanitárias e os protocolos da liga”, diz a nota do clube.

João Félix possui na atual temporada 24 jogos, nove gols e quatro assistências. É um dos destaques da equipe colchonera depois de um ano de altos e baixos

O Atlético Madrid já tinha anunciado sábado que o defensor Mario Hermoso e o meia Yannick Carrasco tinham dado positivo. Nos últimos meses estiveram infectados Luis Suárez, Torreira, Giménez, Vrsaljko, Correa e até o treinador Diego Simeone.

O próximo jogo do Atlético será contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.