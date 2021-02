João Lucas anuncia retorno ao Programa Realidade e descarta racha político em Penedo

O vice-prefeito de Penedo, João Lucas (MDB), anunciou durante live realizada na tarde desta segunda-feira, 1º de fevereiro, em seu Instagram (@joaolucaslq), o seu retorno ao Programa Realidade após cumprir isolamento social por recomendação médica devido a suspeita de Covid-19. O contágio com o vírus foi descarto, porém, devido à baixa imunidade JL cumpriu o isolamento e retorna na próxima quarta-feira(03).

Durante a live, o vice-prefeito aproveitou para desmentir boatos de um possível racha entre ele e o prefeito Ronaldo Lopes. “O meu afastamento da rádio gerou uma série de comentários negativos em torno do nosso governo, algo esperado por partir de pessoas que ainda não aceitaram a vontade soberana do povo no último pleito eleitoral”, disse JL.

O Realidade é levado ao ar de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas pela Rádio Penedo FM (97,3 Mhz).