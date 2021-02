João Luiz analisa formação de possível Paredão: ‘Corre o risco dele ir com a Juliette e voltar’ | casa BBB

Nego Di diz que acredita nisso e João Luiz opina: “Talvez seja até perigoso ele ir para o Paredão com a Juliette”. O Líder fala que não queria esse Paredão agora e complementa: “Por estratégia ele tinha que ir com alguém que não tem treta e que está de boa”. João Luiz continua: “Pode ser que ela saia, e ele volte, e ele ainda se sinta como se tivesse mandado bem” e acrescenta: “Eu confesso que estou tratando ele com muita educação, mas não converso nada além do convívio da casa”.