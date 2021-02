João Luiz sobre Juliette: ‘Eu não acho que ela seja ruim’ | casa BBB

João Luiz e Camilla de Lucas conversam na cozinha do Vip sobre o comportamento de Juliette na festa de ontem no BBB21. “Eu já fui em muitos lugares onde eu me sentia deslocado. E ninguém conversava comigo. E aí, na hora que eu vi ela lá andando, sozinha, sabe… é muito ruim. É um sentimento que eu não tive com o Lucas por exemplo”, diz o professor de Geografia.