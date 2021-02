Jogadores do time se despedem de Fernando Diniz nas redes sociais

Destaques do elenco do São Paulo, Tiago Volpi, Brenner e Luciano usaram as redes sociais para se despedir de Fernando Diniz, técnico que foi demitido do clube nesta segunda-feira.

Diniz, criticado por seu estilo baseado na posse de bola, ajudou o São Paulo a liderar o Brasileirão por 7 pontos nesta temporada. Porém, após mais de um mês sem vencer, foi demitido pela diretoria do clube tricolor.

“Se todos soubessem 1% da sua capacidade, dedicação e o comprometimento que teve para tentar fazer o São Paulo voltar a ser campeão e torná-lo ainda maior, com certeza um grande profissional e ser humano como você teria ainda mais reconhecimento. Tomara que um dia todos possam entender e dar o real valor à pessoas como você, que lutam diariamente para melhorar os jogadores, as pessoas e o futebol de um modo geral”, postou o goleiro são-paulino Tiago Volpi.

“Quero manifestar meu agradecimento ao meu amigo e professor Fernando Diniz, um dos caras que mais respeito e admiro no futebol, e um profissional como poucos. Como funcionário, respeito a decisão da direção do São Paulo, pois sei que as pessoas que lá estão pensam no melhor para o clube, mas meu carinho e admiração pelo amigo Diniz vai seguir sempre. Estou na torcida que ele tenha muito sucesso no prosseguimento de sua carreira e sei que em breve estará comandando outro grande clube”, disse Luciano.

O atacante, que já havia trabalhado com Diniz no Fluminense, foi trazido ao Morumbi pelo técnico e se tornou um dos destaques do time, marcando 17 gols em 33 partidas.

“Gratidão, Fernando Diniz”, postou Brenner, jovem cria da base tricolor que virou titular com Diniz e marcou 22 gols em 44 jogos nesta temporada.