Jogo do Bayern pela Bundesliga é adiantado para facilitar viagem ao Mundial de Clubes

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira que o jogo contra o Hertha Berlin, que estava marcado para sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), foi antecipado em 30 minutos.

Com isso, o duelo pela Bundesliga vai acontecer no mesmo dia, mas às 16h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

De acordo com o clube alemão, a medida foi tomada em acordo com a liga e com as TVs detentoras dos direitos de transmissão para facilitar a viagem do clube ao Catar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Com a partida contra o Hertha acontecendo mais cedo, o Bayern conseguirá viajar ainda na sexta ao Oriente Médio e terá mais tempo para realizar os protocolos de saúde da Fifa, como os testes PCR para COVID-19, que são obrigatórios para todas as equipes que estão no Catar.

“Em nome do Bayern, gostaria de agradecer aos detentores de direitos, ao Hertha Berlin e à liga alemã pela flexibilidade e pela colaboração nessa questão”, disse o CEO do atual campeão teutônico, Karl-Heinz Rummenigge.

Jogadores do Bayern comemoram gol sobre o Hoffenheim, pela Bundesliga EFE

A estreia dos bávaros no Mundial está marcada para a próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília).

O adversário será quem passar do duelo entre Al-Duhail, do Catar, e Al-Ahly, do Egito.

Caso chegue à final, o campeão da Champions League espera o vencedor do confronto entre Palmeiras e Tigre/Ulsan Hyundai.

A finalíssima está marcada para o dia 11 de fevereiro.