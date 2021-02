Jojo Todynho cobra Boninho por conduta de Karol Conká no BBB21 · .

Indignada com as atitudes de Karol Conká no BBB21, Jojo Todynho cobrou um posicionamento de J.B. Oliveira, o Boninho, diretor do reality da Globo. A campeã de A Fazenda 12voltou a detonar a cantora apontando uma “covardia” com Lucas Penteado, a quem humilhou nesta segunda-feira (1º) ao expulsá-lo da cozinha e xingá-lo.

A ex-peoa ficou revoltada com a cena da cantora expulsando o ator da cozinha e dizendo que só faria sua refeição depois que ele saísse –na ocasião, a sister também o mandou ir “cagar” e “à merda”. Por isso, Jojo resolveu fazer um desabafo nesta noite nos Stories do Instagram para pedir providências ao chefão do Big Brother Brasil 21.

“Eu quero saber qual vai ser o posicionamento do Boninho sobre isso que estão fazendo com o Lucas. Ninguém está intervindo. Ninguém tem peito para falar ‘porra, chega’ pra ela (Conká), pra Lumena. Por isso que eu falo que é só lacração. Olha o que estão fazendo com esse garoto. Será que ninguém está vendo?”, disparou a funkeira.

“Só come depois que eu comer? Vai tomar no cu. Não tem ninguém pra mandar ela tomar no cu? Aí a outra fala que ele não faz nada. O que estão fazendo com esse garoto é covardia. Ele errou, mas quem não erra? O povo só tem língua pra falar na internet”, acrescentou a funkeira.

Ela aconselhou a família de Lucas a procurar um advogado em função do comportamento agressivo da rapper, que ganhou “inimigos” fora da casa e está sendo acusada de fazer tortura psicológica com o ator, o que levou a web a pedir a expulsão dela do reality por meio da hashtag #KarolConkaExpulsa. Outros famosos, como Ludmilla, também detonaram a postura da curitiba na casa.

“Se o Lucas não tem uma boa advogada, a família dele tem que procurar. Qualquer dano psicológico causado a ele por conta do programa é processo. Isso não existe. Alguém tem que se meter nisso”, aconselhou Jojo, antes de reforçar sua cobrança Boninho.

“Boninho, estamos esperando um posicionamento seu sobre o que está acontecendo. E aí, vai ficar por isso mesmo?”, questionou.

A funkeira também lembrou que era dura em suas ações em A Fazenda 12, mas sem desrespeitar e humilhar os outros participantes. “Foi dentro da minha coerência. Nunca humilhei ninguém lá dentro. E outra: eu me manifestei contra pessoas que não eram santas, que fizeram gordofobia comigo e tramaram para desestabilizar o meu emocional e de Raíssa”, lembrou.

Veja o desabafo de Jojo Todynho: