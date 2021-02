Jorge Salgado, novo presidente do Vasco, testa positivo para a covid-19

O Vasco anunciou nesta segunda-feira que seu novo presidente, Jorge Salgado, foi diagnosticado com a covid-19. Segundo o próprio clube, o mandatário teve a confirmação do teste positivo no último domingo, está assintomático e continuará exercendo suas funções direto de casa, cumprindo o isolamento recomendado.

O time ressalta que Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada, vice-presidentes gerais, ficarão encarregados de representar o Gigante da Colina externamente até o retorno do presidente. Também informa que já adotou as medidas apropriadas para que aqueles que tenham entrado em contato com o mandatário nos últimos dias sigam os protocolos de segurança.

Jorge Salgado tomou posse no Vasco no dia 22 de janeiro. Ele venceu as eleições realizadas em novembro do ano passado e vai presidir o clube entre 2021 e 2023.

Confira o comunicado do Vasco na íntegra:

Neste domingo (31/1), o presidente Jorge Salgado testou positivo para a covid-19. Jorge Salgado encontra-se assintomático, e continuará exercendo as funções da presidência do Vasco da Gama direto de sua casa, onde cumprirá quarentena.

Seus vice-presidentes gerais, Carlos Roberto Osório (Primeiro vice-presidente) e Roberto Duque Estrada (Segundo vice-presidente) ficarão responsáveis pela representação externa do Clube até se complete o período de quarentena do presidente.

O Vasco da Gama já adotou todas as medidas cabíveis para que funcionários e pessoas que tenham tido contato com o presidente a partir da última quinta-feira (28/1) sejam informadas do protocolo sanitário a ser adotado.