Jornal espanhol põe Pato e ex-Botafogo entre ‘craques’ que ficaram sem clube após janela; veja todos

Com o fechamento das janelas do futebol nacional e internacional, alguns nomes de destaque acabaram ficando sem clube e devem buscar um destino melhor para a próxima temporada.

O diário Marca, da Espanha, elaborou uma lista com dez ‘craques’ do futebol internacional e que acumulam passagens por grandes clubes, mas que, no momento, estão fora do futebol. Dois nomes são próximos do futebol brasileiro. Um deles é Alexandre Pato.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Desde que rescindiu contrato com o São Paulo, ainda em agosto de 2020, o atacante segue sem um destino definido. Além dele, Keisuke Honda, que anunciou sua saída do Botafogo nas últimas semanas, também não se transferiu para nenhuma outra equipe.

Além deles, a lista traz atletas que tiveram destaque no futebol internacional. Um deles é o centroavante Diego Costa. Ídolo do Atlético de Madrid, o atacante deixou o clube após acordo e segue sem um novo time.

O brasileiro Alex Teixeira, revelado pelo Vasco e que chegou a ter o nome ligado ao Corinthians nos últimos anos, também busca um novo time. A lista traz ainda Ezequiel Garay, que disputou Copa do Mundo pela Argentina, os meias Nasri e Bojan, além de Jonathan Soriano, Piatti e Enzo Zidane, filho do atual técnico do Real Madrid.