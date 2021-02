jornal faz lista de ‘loucuras’ que Messi pode fazer ganhando R$ 1,7 mil por minuto

Lionel Messi se viu novamente no centro de uma polêmica no Barcelona. Na manhã do último domingo (31), o jornal espanhol El Mundo divulgou documentos relativos ao atual contrato do argentino com o clube, que poderia chegar a 555 milhões de euros (cerca de R$ 3,6 bilhões) caso todas as metas estipuladas fossem atingidas.

Em sua edição desta segunda-feira (1º), o jornal Marca elencou dez ‘loucuras’ que o craque poderia fazer com a quantia de 264 euros (cerca de R$ 1,7 mil) por minuto.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Entre os itens, o diário aponta a casa mais cara do mundo, que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos, e custa 500 milhões de dólares (R$ 2,7 bilhões), e que conta em sua área de 9 mil m² com 20 quartos, mais de vinte banheiros, piscinas infinitas, sala de cinema, ginásio, salão de beleza e pista de boliche, além de um casino e cinco elevadores interiores.

Além da casa, o Marca lembra que valor total do contrato de Messi poderia render ao argentino a ilha mais cara do mundo. E duas vezes. Batizada de San José, é uma das 100 ínsulas que fazem parte do arquipélago Las Perlas, a 80 quilômetros do Canal do Panamá, e que pertenceu à atriz Elizabeth Taylor. A quantia? Isso poderia chegar a 260 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão).

Outros itens de luxo são destacados pelo jornal como ‘possibilidades’ que caberiam no bolso de Messi após o contrato assinado em 2017: o iate Azzam, que mede o tamanho de dois campos de futebol, com mais de 48 cabines, heliporto e sistemas antimísseis, e que pertence ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, custando algo em torno de 510 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

– B747-8: jato particular mais caro e luxuoso do mundo, e que pertence à família real do Catar. Tem sete cozinhas em três níveis, duas salas de reuniões, bibliotecas e sala de jantar com capacidade para 14 pessoas. Está estimado em 500 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões).

– Metade do B-2 Spirit: O bombardeiro que pertence ao Exército dos Estados Unidos, que pode atingir uma velocidade máxima de 972 km/h. Custa 1,4 bilhão de euros (R$ 9,2 bilhões).

– Pink Rose: a joia mais cara do mundo poderia é um diamante de 59 quilates, e tem seu valor de mercado estimado em 61,5 milhões de euros (R$ 406 milhões). Poderia ser presenteada nove vezes por Messi e sua fortuna.

Lionel Messi, em evento de sua marca de roupas em setembro de 2019 em Barcelona Getty

– Bugatti La Voiture Noire: o carro mais luxuoso do mundo poderia ser do argentino? Não apenas. O valor total do contrato assinado entre Messi e Barcelona poderia fazer o craque comprar toda a frota fabricada do Bugatti La Voiture Noire. Avaliado em 15,7 milhões de euros (R$ 104 milhões), o veículo poderia ter cada uma de suas 35 unidades adquiridas pelo jogador.

– Salvator Mundi: A famosa pintura de Leonardo da Vinci chamada Salvator Mundi (Cristo como Salvador do Mundo), pintada por volta de 1500, poderia fazer parte do acerto de Messi, já que foi negociada em 2017 por 450 milhões de dólares (R$ 2,4 bilhões), sendo até hoje a obra de arte mais cara do mundo.

– Ley 925: bebida alcoólica mais cara do mundo, a tequila Ley 925 poderia entrar no leque de opções luxuosas de Messi após a renovação de seu contrato no Barcelona. Cada garrafa da iguaria custa, quem acabamento em platina e diamantes, custa nada menos do que 3,5 milhões de dólares (R$ 19 milhões), e poderia ser adquirida 185 por Messi.