jornal prevê volta de Bale com vaga de extracomunitário e salário de R$ 219 milhões

O Real Madrid ficou aliviado quando conseguiu emprestar Gareth Bale ao Tottenham e assim diminuir a folha salarial do clube. No entanto, o galês não deve ficar em Londres e vai retornar à Espanha.

O astro não empolgou na passagem pelos Spurs e não será comprado ao fim da temporada, segundo o jornal espanhol Marca. Com isso, voltará a ter o futuro indefinido a partir de junho.

Fora dos planos do Real Madrid, Bale ainda retornará como extracomunitário. E não facilitará para o time merengue uma rescisão contratual do vínculo que vai até junho de 2022.

O jogador começou até bem no time do Tottenham, mas caiu de rendimento. Foram apenas quatro gols em 15 jogos disputados. Era a esperança do Real Madrid em se livrar do galês.

Por conta desse desempenho abaixo do esperado, o time londrino não deseja continuar com o atleta, que tem um alto salário. Bale recebe cerca de 34 milhões de euros (R$ 219 milhões) por temporada, valor inviável para o clube.

Getty Images

Contratado pelo Real Madrid por 100 milhões de euros em 2013, chegou cercado de muita expectativa. Apesar de ter feito parte do vitorioso time merengue, Bale foi coadjuvante vendo Cristiano Ronaldo ser protagonista.

Foram quatro conquistas da Champions League, mas a sensação de que o rendimento individual poderia ter sido melhor. Ao todo, fez 251 jogos, com 105 gols marcados entre 2013 e 2020.