Jornalista Tino Marcos encerra carreira de repórter da Globo após 35 anos · .

Aos 58 anos de idade, Tino Marcos encerrou sua carreira como repórter esportivo da Globo. O anúncio foi feito nesta terça-feira (2) por meio de comunicado oficial da emissora. O jornalista trabalhava no canal há 35 anos. A ideia dele agora é descansar e curtir a família. “[Quero] Ficar em casa o máximo que eu posso”, declarou.

Reflexivo, Tino fez um balanço sobre sua trajetória à frente de coberturas esportivas de destaque e se mostrou satisfeito com o fim do ciclo. Ele ainda destacou que a decisão de se afastar das reportagens não foi tomada de forma inesperada.

“Nesses anos todos, eu fiz tudo. Não tem lacuna. Fui a Pan-Americano, Sul-Americano… Tudo. A palavra mais forte de tudo é gratidão. Gratidão à vida por ter me permitido, por eu ter podido fazer aquilo que, para mim, sempre foi uma diversão. Sempre sonhei com uma despedida da Globo alegre, leve. Me preparei para isso gradativamente”, explicou.

O jornalista ressaltou também que a pandemia do coronavírus, que vem afetando a vida de todos desde 2020, foi um fator importante para a sua decisão. Segundo ele, não ter a mesma liberdade que tinha para produzir conteúdo devido às restrições pesou muito.

“A pandemia é uma variável decisiva nesse processo. Tornou inviável o modelo de trabalho que eu vinha tendo, voltado para matérias com mais fôlego, séries, grandes produções. Isso se resumiu muito.”

Ele frisou ainda que mudanças na vida pessoal também influenciaram no seu afastamento da TV.

“Minha filha se formando na faculdade, minha esposa se aposentando esse ano, eu perdi os meus pais. A vida, 2021, está me trazendo muitas novidades. Por agora é isso aí. Viver essa pandemia, ficar em casa o máximo que eu posso. O que eu gosto mesmo é de produzir conteúdo, contar histórias”, encerrou.

A Globo informou que em julho vai ao ar o último projeto de Tino Marcos como repórter: Uma série olímpica no Jornal Nacional, contando a história de alguns dos atletas brasileiros.

A emissora deixou claro que o jornalista poderá retomar seu espaço caso deseje novos projetos. “Para o futuro, as portas da Globo continuarão abertas para parcerias em novos formatos com Tino Marcos”, frisou.