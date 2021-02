Juliano recebe aviso intimidador ao se casar com Natália · .

Juliano (Bruno Gissoni) finalmente subirá ao altar com Natália (Daniela Escobar) em Flor do Caribe. Mas, antes do tão esperado “sim”, o pescador receberá um aviso intimidador das filhas da noiva na novela das seis da Globo. “A gente não aceita devolução, viu?”, informará Mila (Tainá Müller).

Toda sorridente em seu vestido de noiva, Natália será levada ao altar pelas filhas. Elas farão questão de dar um aviso a Juliano. “Cuida bem dela, hein?”, pedirá Carol (Maria Joana). Em seguida, Mila o alertará de que não aceitará a gestante de volta.

Juliano não se intimidará e tratará de segurar a mão de sua noiva para o início da cerimônia, que será celebrada por Quirino (Ailton Graça). “Eu mal acredito que estou hoje aqui para celebrar o casamento de vocês. E é evidente que vocês conquistaram todo mundo aqui da cidade. A prova disso é que estão todos aqui, pra ver vocês se unirem. E eu tenho certeza que serão felizes para sempre”, falará o pai do noivo.

Enquanto Quirino estiver fazendo seu sermão, casais apaixonados se olharão, diante das palavras cheias de carinho. Cassiano (Henri Castelli) e Ester (Grazi Massafera) trocarão beijos.

“Vocês vieram a esse mundo pra celebrar a vida, são pessoas positivas, alto-astral, pessoas do bem. Além disso, vocês são pessoas que nasceram um para o outro. E ninguém, ninguém que conhece vocês pode duvidar disso. Sejam felizes, se amem, se respeitem e criem essa filha com muito carinho, com muito amor”, desejará o personagem de Ailton Graça aos noivos.

Juras de amor

Após as palavras, os noivos farão seus juramentos e lembrarão momentos de seu relacionamento. “Eu te amo, Juliano. Eu te amei desde o primeiro momento em que eu te vi”, revelará Natália.

“O nosso primeiro encontro não sai da minha cabeça, sabia?”, dirá o noivo. “Eu precisei de muita coragem para assumir o nosso amor. E quer saber? A única coisa que eu me arrependo é de não ter feito isso antes”, assumirá a bióloga, com os olhos cheios de lágrimas.

Com o fim dos votos, o casal sairá do altar aplaudido pelos amigos e seguirá para a festa. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda-feira (8).

Flor do Caribe será substituída pela reprise de A Vida da Gente (2011) a partir de 1º de março. Com a "edição especial" do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre de 2021.

